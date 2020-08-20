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20 Ağu 2020 15:34

BAE’nin İran'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

BAE’nin İran'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

BAE Sahil Güvenlik botlarının 17 Ağustos’ta İran’a ait birkaç balıkçı teknesine ataş açmasının ardınan bugün bu ülkenin Tahran’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

BAE Sahil Güvenlik botlarının 17 Ağustos’ta İran’a ait birkaç balıkçı teknesine ateş açması ve bir tekneye el koyması iki balıkçının hayatını kabetmesine neden olduğu için bugün bu ülkenin Tahran’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk İşleri Genel Müdürü, BAE Sahil Güvenlik'in İran İslam Cumhuriyeti'nin balıkçı gemilerine yönelik saldırısını kınadı ve BAE hükümetini bu yasa dışı eylemden sorumlu tuttu.

Görüşmede el konulan teknenin serbest bırakılması ve hayatını kaybeden balıkçıların cesedini teslim etmesi gerktiği vurgulanırken, BAE’nin gelecekte bu tür eylemleri önlemek için uygun önlemler alması istenildi.

BAE hükümeti dün resmi bir şekilde olaydan duyduğu derin üzüntüsünü belirterek, tüm hasarı telafi etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

News Code 1888563

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