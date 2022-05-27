İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Tahran'da ABD'nin Menfaatlerini Koruyan İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, ABD'nin baskısı üzerine İran bayrağı taşıyan petrol gemisinin taşıdığı petrol ile birlikte Yunanistan hükümeti tarafından el konulmasının ardından, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Görüşmede İran'ın, uluslararası yasa ve deniz hukuku düzenlemelerinin ve ilgili uluslararası sözleşmelerin, özellikle de nakliye özgürlüğü ve serbest uluslararası ticaret ilkesinin ABD hükümeti tarafından açık bir şekilde ihlal edilmeye devam etmesine yönelik itirazları ilan edilerek, geminin derhal serbest bırakılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İsviçre Maslahatgüzarı da konuyu acilen Washington’a ileteceğini bildirdi.