Dışişleri Bakanlığından BM'nin İran iddiasına yalanlama

Parstoday'e göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sekreterya bugüne kadar 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen Amerika ve Avrupa ülkelerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının çiğnenmesi hususunda rapor hazırlamaktan kaçınmıştır ve hatta Amerika’nın nükleer anlaşmadan ayrılmasına iphamla yaklaşırken, BMGK 2231 nolu karara rağmen hiçbir yetkisi olmadığı bir hususta sözde uzmanlık raporu hazırlamaktadır.'' dedi.

Raporun, ABD’nin İran aleyhindeki yasa dışı silah satışını yasaklamaya yönelik taslağına vermesi ile aynı anda yayınlanmasının ilgi çekici olduğu ifade edilen bildiride, bu hususun raporun Amerika'nın siparişi ve İran aleyhine BM Güvenlik Konseyi'nde kullanılmak için hazırlandığı şüphesini uyandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, ''Devletleri kendi başına kurallarla itham etmek tehlikeli bir alışkanlık, bidattır ve bu uluslararası toplum tarafından onaylanmamaktadır, bu gibi sipariş üzerine yapılan süreçler BM’nin itibarını zedeleyecektir'' denildi.

Siyasi nedenlerle rapor hazırlamaların gerçekleri değiştirmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Bölgemizin bugünkü durumunun Amerika’nın ve çocuk katili Arabistan rejiminin direkt olarak yanlış politikalarının sonucudur. Nasıl oluyor da Yemen halkına kullanılan Arabistan’a silah satışları ile ilgili husus dikkate alınmıyor fakat Amerika’ın temelsiz iddialarını ispat için delil yaratmak amacı ile araştırma grupları Arabistan’da çöpleri incelemek için gönderiliyor? Şüphesiz bu kabil raporlar bölgedeki barış ve istikrara ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına yardım etmediği gibi BM itibarını da zedelemektedir." ifadesi yer aldı.