Pekin'de Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti!

Xinfadi gıda pazarında görüldüğü açıklanan vakaların ardından Covid-19 testleri de sıkılaştırıldı.

Söz konusu vakalardaki artış, ölümcül salgının yeniden canlanabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre yeni Covid-19 vakaları ortaya çıktı. Böylece Pekin'de 50 günlük aranın ardından 12 Haziran'dan bu yana pozitif çıkan vaka sayısı 106'a yükseldi.

Pekin'de toptan gıda pazarının yer aldığı Fentagi bölgesi yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesi için bir mekanizma oluşturulduğunu duyurdu.

Öte yandan Pekin'e Çin'in riskli bölgelerinden gelen herkesin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı açıklandı.

Çinli yetkililer vakaların artması sonrası Pekin genelinde 11 bölgeyi karantinaya almıştı.

DSÖ: Salgını yakından takip ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan da örgütün salgını yakından takip ettiğini söyledi.

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Covid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Ryan, Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında da bulundu.

Kaynak: Euronews