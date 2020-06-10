Ruhani: Tüm gücümüzle savunma kapasitemizi geliştireceğiz

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'ın salgınla mücadelesi

Ruhani, ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Son iki aydaki kısmi normalleşme uygulaması nedeniyle, virüsün olası tehlikelerine karşı daha bilinçli olmalıyız" dedi

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Birkaç eyalet hariç ülke genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına aldık. Bu eyaletleri kırmızı bölgeden çıkarmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile sağlık personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ruhan, "Ne yaz mevsimi ne de sıcak havanın virüsü etkileyemeyeceği net olarak belirlendi, bu yüzden ilgili kurumların daha fazla denetim yapması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah’a hamdolsun, üretim sektörünün özellikle bilgi tabanlı şirketlerin büyük çabaları sonucu bazı sağlık ürünlerini ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerin liderleri ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde bizden dezenfeksiyon ve hijyen ürünleri ihracatı konusunda talepte bulundular"

ABD'nin İran karşıtı yaptırımları

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları eleştiren Ruhani, "İran'a yönelik acımasız yaptırımlar, her sene 50 milyar dolarlık gelirin düşmesine neden oldu ve bunun telafi edilmesi çok zor" açıklamasında bulundu.

'ABD, koronavirüsle mücadelede en kötü ülke oldu'

Ruhani, ABD hükümetinin itibarsız bir hükümet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hükümet son aylarda daha da itibarsız bir hale geldi. Bugüne kadar koronavirüsle mücadelede en kötü ülke oldu. Hastalığı yönetme konusunda en kötü yolu seçtiği için çok fazla kayıp verdi. Kendi halkını zor duruma düşüren ABD hükümeti, ülkesini yönetme yeteneğine sahip olmadığını gösterdi.

ABD, son haftalarda kendi halkına karşı şiddete başvurdu. Beyaz Saray, ordu ve polis güçlerine sivilleri öldürme talimatını verdi"

Ruhani'den Çin ve Rusya'ya çağrı

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı çerçevesinde 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Amerikalılar, İran'ın savunma tarihindeki bu önemli gün konusunda çok öfkeli ve İran karşıtı bir tasarıyı BM Güvenlik Konseyi'ne sunmayı amaçlıyorlar. BM Güvenlik Konseyi'nin dört daimi üyesinden beklentimiz, dünyanın istikrarı ile nükleer anlaşmanın bölge ile dünyaya sağladığı faydaları nedeniyle bu komploya karşı direnmektir. Özellikle iki dost ülkemiz olan Rusya ve Çin'in bu komploya karşı durmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'Tüm gücümüzle savunma kapasitemizi geliştireceğiz'

Ruhani ayrıca, "ABD’nin bugüne kadar bize karşı uyguladığı çeşitli komploları başarısız oldu ve bu komploda da başarısız olacağından eminiz. Amerikalıların İran’ın zor koşullar ve yaptırımlarda bile savunma gücünü artırma yönündeki adımlarının devam edeceğini anlaması için tüm gücümüzle savunma kapasitemizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.