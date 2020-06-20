Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 7 bin 889 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, Rusya’da son 24 saatte 85 bölgede 7 bin 889 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 576 bin 952’ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, “Son 24 saatte Rusya’da 85 bölgede 7 bin 889 teyitli yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, vakaların 2 bin 579’unda semptomlar görülmedi” ifadeleri kullanıldı.

Yeni vakalardan 1.057’sinin Moskova’da, 591’inin Moskova bölgesinde, 280’inin Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesinde kaydedildiği, St. Petersburg’da 232, Nijniy Novgorod bölgesinde 228, Sverdlovsk bölgesinde ise 224 yeni vaka saptandı.

10 bin 186 kişi taburcu edildi, iyileşen hasta sayısı 334 bin 592’ye ulaştı

Açıklamada ayrıca son bir gün içinde 10 bin 186 Kovid-19 hastasının tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği, böylelikle hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının 334 bin 592’ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Moskova’da 2 bin 115, Moskova bölgesinde 1.148, Saint Petersburg’da 794 kişi taburcu edildi.

161 kişi yaşamını yitirdi, toplam ölü sayısı 8 bini geçti

Merkezin açıklamasında ayrıca son bir günde Rusya’da koronavirüs kaynaklı 161 kişinin yaşamını yitirdiği, böylece toplam ölü sayısının 8 bin 2 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Ölüm vakalarından 34’ünün Moskova’da, 23’ünün Moskova bölgesinde, 21’inin de St. Petersburg’da gerçekleştiği kaydedildi.

Yeni vakalardaki artış oranının 4 gündür yüzde 1.4 seviyesinde sabit kaldığı, iyileşenlerin payının toplam vaka sayısının yüzde 58’ini oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: Sputnik