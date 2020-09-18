Bakü'de İran-Azerbaycan ekonomik ilişkileri ele alındı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Bu görüşmede, iki dost ve komşu ülke arasındaki münasebetleri geliştirme yolları, ortak projeler ve ekonomik ilişkilerin son durumu üzerinde duruldu.

Yaklaşık iki saat süren görüşemde taraflar İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerindeki mevcut engellerin yanı sıra kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi.

Büyükelçi Musevi, 15 Eylül'de Bakü'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yakın gelecekte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile video konferans aracılığyla görüşeceğini duyurmuştu.