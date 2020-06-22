Suriye'de 'Esad'a destek, yaptırımlara hayır' gösterisi

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Deyrizor halkı, ABD tarafından Şam hükümetine uygulanan tek taraflı ekonomik yaptırımları kınamak amacıyla bir protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler ABD'nin Suriye'nin içişlerine müdahalesini ve Şam hükümeti üzerindeki baskısını kınadılar.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye ordusuna destek vermek için düzenlenen gösteride ABD karşıtı sloganlar atıldı.

Amerika dışişleri bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz çarşamba günü Suriye hükümetine karşı yeni yaptırım kararını açıkladı.

Sezar olarak bilinen yeni yaptırım kararı, aralarında Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşinin de bulunduğu 39 Suriyeli şahsiyeti kapsıyor.