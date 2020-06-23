Filistinlilerden AB'ye, ''İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine müdahale'' çağrısı

Doğu Kudüs'teki AB temsilciliğinin önünde toplanan bir grup Filistinli, AB'den İsrail'in son dönemde artırdığı gerilime müdahale etme talebinde bulundu.

Temsilciliğin önünde toplanan Filistinliler, "ev yıkma, topraklara el koyma işgalin kirli yüzüdür" ve "işgal yok olmaya mahkumdur" şeklinde ifadelerin yer

aldığı dövizler taşıdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezalarına, gözaltı operasyonlarına ve

yıkım politikalarına dikkati çekti.

Gruba katılan Filistinliler daha sonra AB'ye hitaben yazılan mektubu temsilciliğe teslim etti.

Kaynak: Timetürk