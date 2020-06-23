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23 Haz 2020 10:42

Filistinlilerden AB'ye, ''İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine müdahale'' çağrısı

Filistinlilerden AB'ye, ''İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine müdahale'' çağrısı

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü gözaltılar ve ev yıkma politikalarını durdurması için Avrupa Birliğine (AB) müdahale çağrısı yaptı.

Doğu Kudüs'teki AB temsilciliğinin önünde toplanan bir grup Filistinli, AB'den İsrail'in son dönemde artırdığı gerilime müdahale etme talebinde bulundu.

Temsilciliğin önünde toplanan Filistinliler, "ev yıkma, topraklara el koyma işgalin kirli yüzüdür" ve "işgal yok olmaya mahkumdur" şeklinde ifadelerin yer
aldığı dövizler taşıdı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezalarına, gözaltı operasyonlarına ve
yıkım politikalarına dikkati çekti.

Gruba katılan Filistinliler daha sonra AB'ye hitaben yazılan mektubu temsilciliğe teslim etti.

Kaynak: Timetürk

News Code 1887319

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