İsrail, Yemen'de kendisine ayak basacak yer arıyor

Al Masirah TV kanalının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Bakanı Zeyfullah eş-Şami, "Siyonist düşman stratejik konumundan ötürü Yemen'i bir tehdit olarak görüyor ve BAE kanalıyla kendisine burada ayak basacak bir yer bulmaya çalışıyor" dedi.

Şami, "İstifa eden Yemen hükümetinin unsurları ve Güney Geçiş Konseyi ile Siyonist Rejim arasında irtibat kurulduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Enformasyon Bakanı, Yemen halkının, İsrail'le ve ülke topraklarına ve halkının onuruna halel getirmeyi isteyen her düşmanla mücadeleye hazır olduğunu kaydetti.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin kendi devletlerini kurabilmeleri için İsrail ile ilişki kanallarını açmakta bir beis görmediklerini" belirtmişti.