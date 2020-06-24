ABD ile Siyonist Rejim'in UAEA'yı kirletmesinden endişe duyuyoruz

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "Günümüzde toplumda bazı sorunlar var. Hükümet olarak görevimiz problemleri halk ile el birliğiyle çözmektir. Bu sorunların birçoğu belirli bir kişiye veya organa özgü değildir. Günümüzdeki sorunlar korona salgını ve ABD'nın 2018'te devreye soktuğu yaptırımlar ile ilgili. Biz üç yıldır yaptırımlara karşı direniyoruz. Bu zor durumda yargı ve yasama organlarından bize yardım etmelerini istiyoruz. Devrim Lideri'nin önderliğinde ve diğer kurumlar ile silahlı kuvvetlerin desteğiyle sorunların üstesinden geleceğiz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile müzakereye ilişkin, "ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için nükleer anlaşmaya geri dönüp özür dilediği zaman müzakereye hazırız. Bizim kararımız net ve açık. Hiçbir sorunumuz yok, müzakere masasını kıran onlardı. ABD'nin İran'la müzakere talebi kendi sorunlarından kaynaklanıyor" dedi.

Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan Avrupa Troykası'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) İran karşıtı tasarı sunmalarını eleştiren Ruhani, şunları kaydetti:

“Avrupa ülkelerini uyarıyoruz; Şimdiye kadar, Ajans'la yaptığımız işbirliği dostça ve yasal biçimdeydi ve ülkemizde istedikleri noktalarda denetleme yapıyorlardı. Kurumun 16 raporunda İran'ın her zaman işbirliği yaptığı konusu yer alıyor. Ancak son zamanlarda ABD ve Siyonist Rejim, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu üzerinde baskı uygulamaya başladı. Bu dolandırıcıların ajansı kirletmesinden endişe duyuyoruz"

Ruhani, Ajansın görevinin ülkelerin nükleer faaliyetlerini denetleme olduğunu belirterek, “Ancak ABD ve Siyonist Rejim kurumu yasal yolundan çıkarmaya çalışıyor, bu tür davranışlara istediğimiz zaman kararlı bir şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya ve Çin'in bu konuda çok iyi ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini dile getirerek, "Bu iki ülke ABD'nin baskısına boyun eğmedi. Avrupa'dan da beklentimiz ABD'nin baskısına boyun eğmemesidir" ifadesini kullandı.

Ajans’a seslenen Ruhani, "UAEA, bağımsızlığını korumalı ve Ajans'tan sorumlu olan bu yeni kişi UAEA itibarının uluslararası sistem için çok önemli olduğunu bilmelidir. Fakat biz bu itibarı korumak için onlarla birlikte çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.