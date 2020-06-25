Ruhani: Yaptırım uygulayanlar ilerlememizi engelleyemez

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün sabah saatlerinde katıldığı üç büyük petrol endüstrisi projesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada "ABD ve Siyonist Rejim, İran milletinin teknoloji ve üretimde ilerlemesini engellemeyeceklerini iyi biliyor" dedi.

Yaptırımların getirdiği tüm talihsizliklere rağmen ülke için fırsat da yarattığını belirten Ruhani, "Yaptırımlar, bizi bu büyük projeyi yapmaya zorladı" ifadesini kullandı.

Ruhani Cask projesinin stratejik olduğuna değinerek, "Bölgedeki birçok ülke Hürmüz Boğazı'nı tehdit eden olası bir tehlike durumunda petrollerini ihraç etmek için ikinci bir yol bulmuştur. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda petrol ihracatı kesilebilecek tek ülke İran'dı. Ancak biz her zaman 'Hürmüz Boğazı'nın yanındayız' sloganıyla hareket ederek bu sorunun üstesinden gelebildik." diye konuştu.