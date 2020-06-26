İran Savunma Bakanlığı'ndan 'patlama' açıklaması

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Davud Abdi, dün gece Tahran’ın güneydoğusundaki Parçin bölgesinde yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulunarak, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

General Abdi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü ve olayda can kaybının yaşanmadığını dile getirerek, "Birkaç dakika önce olay yerindeydim; Allah'a şükürler olsun ki, özel bir sorunumuz yok ve her şey eskisi gibi devam ediyor" dedi.

İran medyasında yer alan haberlerde patlamanın iddia edildiği gibi askeri bölgede meydana gelmediği; İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda yaşandığı belirtilmişti.