İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün (Pazar) Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı gündem öncesi konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinin kapasitesine dikkat çekti.

Galibaf, bu kuvvetin ve ülkenin tüm silahlı kuvvetlerinin elde ettiği başarılar ve gösterdiği fedakârlıklar sayesinde daha önce de vurguladığı gibi “ne savaş ne barış” durumunda kalmayacaklarını belirtti.

ABD’nin müzakere mi yoksa savaş mı istediğinin kendileri açısından önemli olmadığını ifade eden Galibaf, “İran halkının fedakârlıkları sonucunda ortaya çıkan 7 makul şartımızı kabul ederlerse anlaşmanın yolu açıktır. Ancak Amerikalılar bu kez de bir hata yaparsa savaşın coğrafyasını onların istek ve iradesi değil, İran Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve kararlılığı belirleyecektir. Yeni bir savaşın sonuçlarından çok sayıda taraf etkilenecektir” dedi.

ABD Hazine Bakanı’nın açıklamalarına da değinen Galibaf, Bakanın “aşağılayıcı açıklamalarının ve ahlak dışı söylemlerinin”, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin gücü karşısında derin bir çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söylsöyledi.

Galibaf, tehditlerin gölgesinden korkarak evinden askerî sığınaklara kaçan bir kişinin büyük halklara hakaret etmek yerine Fars Körfezi’ndeki stratejik yenilgilerini düşünmesi gerektiğini ifade etti.