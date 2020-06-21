Dışişleri Bakanı Zarif, Afgan mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile bir araya gelerk, görüş teatisinde bulundu.

Afgan heyetinin iki gün sürecek bu ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yanı sıra diğer yetkililerle bir araya gelerek, İran ile Afganistan'ın ekonomik, sınır, medya, güvenlik, sağlık, su ve enerji işbirliği hakkında konuşması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün yaptığı açıklamalarda Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer'in üst düzey siyasi, ekonomik ve güvenlik bir heyetin eşliğinde bugün Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.