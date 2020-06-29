  1. Siyaset
29 Haz 2020 15:09

Tahran Savcılığından Trump hakkında yakalama kararı

Tahran Savcılığından Trump hakkında yakalama kararı

İran İslam Cumhuriyeti Tahran Savcılığı, Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terör saldırısında rolü olan şahıslar hakkında yakalama kararı verdi.

Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, bugün Şehit Korgeneral Süleymani dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi" dedi.

El-Kasi Mehr, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD’li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi" açıklamasında bulundu.

Tahran savcısı, "Verilen yakalama kararı kırmızı bülten ile INTERPOL'e bildirildi" ifadesini kullandı.

İranlı savcı, "Listenin başında ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor ve başkanlık süresi sona erdikten sonra bile adli takip kararı devam edecek" diye konuştu.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye karşı suikast düzenlendiğini itiraf etmişti.

News Code 1887453

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