Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'a uygulanan silah ambargosu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, dün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD yönetiminin İhtilaf Çözüm Mekanizması olan Tetik Mekanizması'na ilişkin iddiaları hakkında Musevi, “Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bu mekanizmayı kullanma hakkı olmadığını belirtmiştik. Nükleer anlaşma ile BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını ihlal eden ABD'nin konuya dair konuşma hakkı da yoktur. ABD'yi bir hezimet daha beklediğine inanıyoruz. Daha önce denenmiş yönteme başvurmamalarını tavsiye ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

ABD özellikle Batı ülkelerinin İran’a uygulanan silah ambargosu tutmunu eleştiren Musevi, şunları kaydetti:

"Bu devletlerin özellikle ABD’nin İran’ın savunma gücü hakkındaki tutumları güvenlik meselelerine dayanıyor ki asla kabul etmiyoruz. Savunma ve füze yeteneklerimiz hakkında kimseyle şakamız yok. Savunma alanında kaydedilen tüm ilerlemeler yaptırımlar altında elde edilmiştir. Avrupalılar tekrar yanlış yola adım atmaya başladılar. Silah ambargosunun uzatılması BM kararına aykırıdır ve sonuçlarını da kabul etmek zorundalar."

Tahran Savcılığından Trump hakkında yakalama kararı

Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, bugün Şehit Korgeneral Süleymani dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi" dedi.

El-Kasi Mehr, "Bu terör saldırısında parmağı olan ABD’li ve diğer devletlerin siyasi ve askeri yetkilileri belirlendi" açıklamasında bulundu.

İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı iddiası

Dün gece İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinedeki Kurin ilçesine bağlı Galugah köyü civarında patlama sesi duyuldu.

Bazı kaynakların iddiasına göre, Zahidan-Haş karayolunda bir askeri araca teröristler tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Olaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Terör örgütü Ceyş'ül Adl, bölgede 3 askeri araca saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

İddiaya göre, Sarcangal Taburu Komutanı Muctaba Mirşekar saldırı sonucu şehit düştü.

İran'da güncel koronavirüs vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 162 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 670'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 536 artarak, 225 bin 205'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 37'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 186 bin 180 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.