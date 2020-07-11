İran: General Süleymani suikastı bir devlet terörizmidir

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran Kudüs Gücü komutanı general Süleymani'ye yönelik ABD suikastının, Amerikan devlet terörizminin en bariz örneği olduğunu belirterek, "Bu cinayet Amerikan devletinin uluslararası sorumluluğudur" dedi.

İRNA'nın haberine göre, Taht Revançi, dün BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanına yazdığı ayrı ayrı mektupta, bu terör girişiminin bizzat Amerikan başkanının emriyle gerçekleştiğine işaret ederek, "Bu girişim açık bir şekilde Amerikan devlet terörizminin örneğidir ve uluslararası kanunların açıkça ayaklar altına alınmasıdır, özellikle de BM bildirgesinin çiğnenmesidir ve Amerika'nın uluslararası sorumluluğunu gerektirmektedir'' ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi, mektubunda, bir devletin resmi bir güvenlik biriminin sözde 'dış terör örgütü' olarak nitelenmesinin uluslararası hukuk ve BM bildirgesine aykırı olduğunu belirterek, bunun aynı zamanda ülkelerin hakimiyetlerine karşı bir ihlal olduğunu ve hiç bir zaman ülkelerin zorbalıkla ve tehdit gibi yollarla dayatma yapılamayacağını bildirdi.

Amerika'nın söz konusu terörü haklı göstermeye dayalı bütün açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Taht Revançi, İran'ın söz konusu cinayeti uluslararası mecralarda takip edeceğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını ve bunun İran'ın kendi meşru savunması olduğunu söyledi.

Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nden de sorumluğunu yerine getirmesini isterken, Amerika'nın tehlikeli ve askeri maceracılığın sonuçlarına dikkat çekerek, bu durumun uluslararası güvenlik ve barışı direk olarak etkilediğini bildirdi ve ABD'nin söz konusu cinayete dayalı girişimini kınadı.