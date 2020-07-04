General Süleymani suikastı terörizm için en büyük armağandı

Bugün İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde Şehit Korgeneral Süleymani dosyası ele alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "Şehit Korgeneral Süleymani'ye karşı düzenlenen terör saldırısı, ABD'nin tekfiri terörizm ve destekçileri için sunduğu en büyük armağandı” dedi.

Ali Şemhani, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis’in bölgede terörle mücadelede mükemmel bir rol oynayıp Amerika’nın sözde terörle mücadelesini ortaya çıkardığı için ABD’nin bu iki isme karşı kin beslediğini kaydetti.

İranlı yetkili, “Dünya, terörle mücadelenin iki gerçek komutanının fedakarlığına olan minnettarlığını göstermeli. Çünkü onların çabalar olmasaydı terör dünyanın her noktasına yayılabilirdi” diye konuştu.

Tahran Savcılığı, son günlerde Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terör saldırısında rolü olan şahıslar hakkında yakalama kararı vermişti.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye karşı suikast düzenlendiğini itiraf etmişti.