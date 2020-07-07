BM: General Süleymani suikastı uluslararası hukuka aykırı

Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen terör saldırısına dair açıkalamda bulundu.

Callamard, ABD'nin bu suikastı meşru göstermek için çıkarlarına yönelik süregelen saldırı olduğunu kanıtlayacak delilleri sunmakta başarısız olduğunu bildirdi.

Callamard ayrıca, hazırladığı raporda saldırının BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini bildirdi ve silahlı drone’lar ile yapılan hedefli saldırıların hesabının sorulması, bu silahlar için kapsamlı regülasyonlar getirilmesi çağrısı yaptı.

3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.