Şehit Süleymani gibi Filistin direnişinin yanında duracağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'ye hitaben yayınladığı mesajda İran'ın Filisin halkına verdiği desteği sürdüreceğini vurguladı.

Mesajında hayatını Filistin ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi için adayan İslami Cihad Hareketi eski genel sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı nedeniyle Filistin milletine başsağlığı dileyen Tuğgeneral Kaani, işgal altındaki Filistin topraklarının kurtarılmasına kadar direniş gruplarının aynı yola devam etmelerini temenni etti.

Tuğgeneral İsmail Kaani, mesajında ayrıca "Şehit Kasım Süleymani gibi biz de Filistin direnişi ve tüm mücahit güçlerin yanında durarak direniş ekseninin güçlendirilmesi doğrultusunda adım atacağız" ifadelerine yer verdi.

3 Ocak'ta ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirilmişti.