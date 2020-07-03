İran ile Irak arasında askeri ve savunma işbirliği artacak

İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki askeri ataşesi General Mustafa Moradiyan ve Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu başkanı Muhammed Reza Al Haydar ile bir araya geldi.

Bağdat'ta yapılan görüşmede iki taraf, İran-Irak ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları ve daha önce imzalanan askeri anlaşmalarının uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

İki taraf ayrıca, Tahran ve Bağdat arasındaki askeri güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgedeki terörizme karşı kapsamlı mücadelenin önemine değindi.

Al Hahdar, İran'ın terörle mücadede ülkesine verdiği desteği takdir ederek, bunun İran'ın Irak ile diğer ülkelerle olan kardeşliğini gösterdiğini söyledi.

İran'ın Irak'taki askeri ataşesi General Moradiyan geçen hafta Irak Savunma Bakanı Cuma İnad ile bir araya gelmişti.