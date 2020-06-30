  1. Toplum
30 Haz 2020 10:44

İran'daki terörist saldırının detayları açıklandı

İran'daki terörist saldırının detayları açıklandı

Zahidan milletvekili Feda Hüseyin Maleki, Sistan ve Belucistan eyaletindeki Kurin bölgesinde yaşanan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Zahidan milletvekili Feda Hüseyin Maleki, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısına dair Mehr haber ajansına verdiği açıklamada, bu olayın Kurin bölgesindeki Galugah köyünün yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Olayda kimsenin esir veya şehit düşmediğini aktaran Maleki, "Terör saldırsında bir kişi şehit düştüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor. Devrim Muhafızları ekibi Kurin'de devriye görevi yaparken yol kenarına yerleştirilmiş iki bomba düzeneği buluyor. Birisi etkisiz hale getirilirken ikincisi maalesef patlıyor" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Maleki, "Kurin'deki olayda Sarcangal Taburu komutanı Albay Mirşekar hafif yaralandı ve Ceyşül Zulüm terör örgütü saldırının sorumluluğunu üstlendi" dedi.

News Code 1887465

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