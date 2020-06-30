  1. Toplum
30 Haz 2020 08:53

İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı iddiası

İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı iddiası

Dün gece İran'ın Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Dün gece İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinedeki Kurin ilçesine bağlı Galugah köyü civarında patlama sesi duyuldu.

Bazı kaynakların iddiasına göre, Zahidan-Haş karayolunda bir askeri araca teröristler tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Olaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Terör örgütü Ceyş'ül Adl, bölgede 3 askeri araca saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

İddiaya göre, Sarcangal Taburu Komutanı Muctaba Mirşekar saldırı sonucu şehit düştü.

News Code 1887460

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