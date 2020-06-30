İran'ın güneydoğusunda askeri araca saldırı iddiası

Dün gece İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletinedeki Kurin ilçesine bağlı Galugah köyü civarında patlama sesi duyuldu.

Bazı kaynakların iddiasına göre, Zahidan-Haş karayolunda bir askeri araca teröristler tarafından terör saldırısı düzenlendi.

Olaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Terör örgütü Ceyş'ül Adl, bölgede 3 askeri araca saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

İddiaya göre, Sarcangal Taburu Komutanı Muctaba Mirşekar saldırı sonucu şehit düştü.