İran: Venezuela'ya akaryakıt bağışında bulunmadık

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya benzin taşıyan İran tankerlerinin kaptanlarını yaptırım listesine ekleyen ABD'nin kararına tepki göstererek, "ABD’nin para teklifi ile tehditleri işe yaramayınca kaptanları yaptırm listesine aldı." dedi.

Venezuela’ya akaryakıt ihracatının devam edip etmeyeceğine dair Zengene, “Venezuela ile ticaret ortaklığımız var ve (enerji konulu) görüşmelerden çıkacak sonuçlara bakmalıyız.” ifadesini kullandı.

Zengene, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazıları, Venezuela'ya hayırseverlik için benzin gönderdiğimizi öne sürüyor. Fakat güncel akaryakıt fiyatına göre benzin satıldı ve benzin gelirini alabilmek için gerekli garanti sağlanmıştı. Paranın bir kısmı ülkeye transfer edildi."

ABD yönetimi, İran'ın Venezuela'ya benzin yardımında bulunmak için gönderdiği 5 petrol tankerinin kaptanlarını yaptırım listesine eklemişti.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.