Rusya'dan flaş Libya kararı!

Rusya Interfac haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın Libya büyükelçiliğini yeniden açacakları yönündeki açıklamasını duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’le bir araya gelen Lavrov, “Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının yeniden başlatılması kararı aldık. Temsilciliğin başında bu aşamada Sayın Maslahatgüzar Camşed Boltayev olacak” derken, Boltayev’in şimdilik Tunus’ta olacağını, ancak Rusya’yı Libya’nın her yerinde temsil edeceğini ifade etti.

Kaynak: Haberglobal