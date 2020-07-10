Lavrov: Nükleer çatışma riski ciddi anlamda artmış durumda

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer savaş riskinin son günlerde ciddi bir biçimde arttığını söyledi.

Lavrov bu nedenle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin bir sonraki toplantısında nükleer savaşın kabul edilemez olduğunu içeren bir bildiriyi gündeme getireceklerini belirtti.

Lavrov, “ABD’nin, nükleer bir savaşın kazanan tarafının olamayacağı, dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir savaş başlatılmaması gerektiği temel prensibini iki senedir yeniden doğrulamayı reddetmesi bizi endişelendiriyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, iki senedir ABD’nin onayını bekleyen bu önerinin geçmişte SSCB ile ABD liderlerinin üstünde anlaştıkları belgeyle uyumlu bir biçimde hazırlandığını söyledi.

Lavrov bununla, Sovyet lider Mihail Gorbaçov ile dönemin ABD başkanı Ronald Reagan’ın nükleer savaşın kabul edilemezliğine dair 1985’te yaptıkları ortak açıklamaya gönderme yaptı.

Bunun yanında Lavrov, Rusya ve ABD’nin nükleer cephanelerinde kesinti yapılmasını içeren ve süresi 2021’de dolacak olan Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunda iyimser olmadığını, ancak diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Kaynak: Sputnik