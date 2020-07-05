Libya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu üs vuruldu

Vatiyye Hava Üssü, geçtiğimiz günlerde Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerce, Halife Hafter'e bağlı güçlerden alınmıştı.

Ülkenin doğusunda konuşlu Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli silahlı gruptan yapılan açıklamada, hava saldırılarının 'kimliği bilinmeyen jetler' tarafından düzenlendiği belirtildi.

Üsse yakın Zintan kasabasında yaşayan bir kişi de alanın bulunduğu askeri noktadan patlama sesleri duyduklarını söyledi.

BM tarafından tanınan, Türkiye destekli, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, mayıs ayında Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmiş ve bu durum, Hafter'in 14 ay süren Trablus kuşatmasını sona erdirmişti. Ayrıca Vatiyye'nin ardından Hafter güçleri, UMH karşısında peş peşe kayıplar vermeye başlamıştı.

Halife Hafter liderliğindeki LNA, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır tarafından destekleniyor.

LNA'nın geçen yıl başkent Trablus'a doğru ilerlemesi sırasında, Mısır ve BAE savaş uçakları, hava saldırıları ile destek sağlamıştı.

Öte yandan ABD'li yetkililer geçen ay yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Suriye üzerinden LNA üslerine en az 14 MiG29 ve Su-24 savaş uçağı gönderdiğini, jetlerin üzerinde bulunan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait amblemlerin ise kaldırıldığını bildirmişti.

Kaynak: Euronews