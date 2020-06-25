İran'ın yerli yapımı savaş uçağı orduya teslim edildi

İran Savunma Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı ve Savunma Bakanlığı Hava Endüstrisi Teşkilatı Genel Müdürü'nün katıldığı bir törende Savunma Bakanlığı'nın İsfahan'daki havacılık endüstrisinde 3 Kevser savaş uçağı Ordu Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Söz konusu uçaklar Ordu Hava Kuvvetlerine teslim edildikten sonra askeri ve ulusal yetkililerin huzurunda uçuş gerçekleştirdi.

İran’ın "Kevser" isimli 4. nesil savaş uçağı, 21 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla düzenlenen bir törende ilk uçuşunu yaparak görücüye çıkartılmıştı.

Son derece gelişmiş bir savaş uçağı olan "Kevser", yakın hava desteği sağlayabilecek bir kabiliyete sahip olarak tamamen yerel kapasitelerin kullanımıyla yapılmıştır.

Tek ve çifte kabin türlerinde üretilen sözü geçen uçak, savaş operasyonlarına ilave pilotların eğitimi konusunda da kullanılabiliyor.