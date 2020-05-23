İran Ordusu Hava Kuvvetleri yeni savaş uçağı üretecek

İran Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait Hava Ulaştırma Üssü Komutanı General Zalbeygi, Mehr'e verdiği özel demeçte yerli yapım askeri uçaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın “Kevser” isimli 4. nesil savaş uçağı hakkında General Zalbeygi, “Geçtiğimiz yılda düzenlenen bir geçit töreninde, tüm aziz vatandaşalr dünyanın en modern uçaklarından biri olan Kevser’in uçuşuna tanık oldular. Bu uçak dünyanın ileri düzeydeki sistemlerine sahip. Yeni tasarlanıp üretilen diğer askeri uçaklar da yeni gelecekte görücüye çıkarılacaktır" ifadelerinde bulundu.

General Zalbeygi, "Roketler, havadan havaya, havadan karaya veya havadan yüzeye füzeler üzerinde çalışıyoruz ve çok ilerleme kaydettik. Yerli imkanlarla her türlü bombayı kendimiz üretiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kevser savaş uçağının seri üretiminin devam ettiğini belirten General Zalbeygi, bu uçağa ihtiyaç duyulduğunda belirlenen bölgede konuşlandırılacağını kaydetti.

General Zalbeygi ayrıca, İran Ordusu Hava Kuvvetleri'nin herhangi bir tehdide karşı koymaya hazır olduğunu ve endişeye gerek olmadığını sözlerine ekledi.

İran’ın “Kevser” isimli 4. nesil savaş uçağı, 21 Ağustos 2018 tarihinde Savunma Sanayii Günü anısına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

Son yıllarda silah ve teçhizat üretimi alanında önemli başarılara imza atan İran, yerli savaş uçağının seri üretimine başlatıldığını duyurmuştu.