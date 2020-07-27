İran'da savaş uçağı F-4 semilatürü görücüye çıkarılacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nasirzade, Çabahar kentindeki Şehit Kardeşler Dil Hamid Hava Üssünde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İranlı uzmanların yerli imkanlarla üretttiği Kevser savaş uçağı ile Ilyushin uçuş simülatöre işaret ederek, yerli F-4 uçak simülatörünün görücüye çıkarılması için çalıştıklarını duyurdu

Geçenlerde İran Ordusu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, Ilyushin uçuş simülatörünün tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, ordu hava kuvvetlerinin ülkenin savunma gücünü arttırma yönündeki çabalarına değinerek, “Biz günümüzde hava kuvvetlerinde hem irade hem de uzmanlık görüyoruz. İran Ordusu Hava Kuvvetleri modern savaşları göz önünde bulundurarak ilerliyor ve tehditlere kaşılık verebilme kabiliyetine sahiptir” demişti.

Ilyushin uçuş simülatörünün üretimini "büyük bir iş" olarak nitelendiren Tuğgeneral Dadres, “Hava kuvvetleri İslam dünyasında kimsenin yapamadığı Jet motoru dahil olmak üzere birçok çalışma yaptı. Bunun yanı sıra düşmanın baskısını azaltacak olan yüzde yüz yerli yapım uçak üretildi” ifadesini kullanmıştı.