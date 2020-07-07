Doğuya bakmak Batı ile ilişkileri kesmek anlamına gelmiyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bölgedeki son gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Lübnan'daki ekonomik duruma değinen Nasrullah, ekonominin iyileşmesinin milli bir konu olduğunu ve ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Önceki konuşmasında Batı'ya bakmaktan sözettiğine işaret eden Hasan Nasrullah, "Bu sözler tamanen Batı ile ilişkileri kesmek anlamına gelmiyor. Lübnan, Siyonist Rejim dışında bütün dünya ülkeleriyle gerektiği zaman işbirliği yapabilir" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Bazıları, Batı bizim için oksijen gibidir diyorlar. Biz bu oksijeni bırakın demiyoruz. Ama eğer Batılılar bu oksijeni keserlerse ne yapabilirsiniz o zaman?" dedi.

İran'ın yıllardır ABD yaptırımlarına rağmen dimdik ayakta durduğunu belirten Nasrullah, "İran gıda alanında dışa bağımlı değildir. Sanayi ve teçhizatları gelişmiştir. Uzaya uydu gönderiyor. Benzin ve elektrik üretiyor. İlaç ihracatı yapıyor ve hiçbir ülkeye ihtiyacı yoktur" değerlendirmesini yaptı.