Siyonist medyasının yeni İran karşıtlığı oyunu

2 Temmuz Perşembe sabahı, Natanz Nükleer Tesisi’ndeki olayından sonra, Siyonist Rejim’in hem resmi hem de Siyonist yanlısı medya kuruluşları olayı İran'ın nükleer programını durdurmaya çalışan İsrail’in sözde güçlü iradesine bağlamak için seferber oldular.

Sulta düzenine bağlı medya alemi de Natanz olayıyla ilgili hikaye üretmenin ötesine geçerek son on gün içinde İran'ın farklı bölgelerinde meydana gelen çeşitli olayları Siyonist Rejim’e bağladılar.

Fakat Siyonist yetkilileri, medyalarının çoğunlukla Hollywood yapımı filmlere dayanan spekülasyonlarını onaylamayı reddetti çünkü bu iddiaların gerçekçi olmadığının farkındalar ve bunlara bel bağlamanın İsrail rejimi için kötü sonuçlar doğurabileceğini biliyorlar.

Siyonist Rejim’in medya üzerinden ürettiği son oyununun ana hedefi, son olaylarda, özellikle de Natanz olayında İsrail'in rolünün olduğu haberlerini güvenilir kılmaktı.

Siyonislere bağlı bazı medya kuruluşları, İran’ın son zamanlarda Avrupa ve diğer bazı ülkelerde bulunan İsrail büyükelçiliklerine yönelik saldırı planlarının İsrail Casusluk Servisi (Mossad) tarafından önlendiğini iddia etti.

Siyonist medyasının iddiasına göre Mossad, Avrupa ve diğer ülkelerde bulunan İsrail büyükelçiliklerini hedef alacak ‘terör planlarının’ önlendiğini bildirerek, bu planların arkasından İran’ın olduğunu ileri sürdü.

Olay yeri bilinmeyen bu haberin hazırlanması ve yayınlanması önceki olayların devamı olduğu çok açıktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu rejimin farklı ülkelerdeki büyükelçiliklerini hedef alma niyetiyle ilgili sahte haberlerin yayınlanması aynı yaklaşımla yapılmıştır.

Siyonist Rejim’in gücünü göstermek için boşa kürek çekmesi tarafsız ve profesyonel olduğunu iddia eden medyanın prestijini baltalamak pahasına mal olmuştur ve rejimin aşırı zayıflığı ile kırılganlığını ortaya sergiliyor. Bunlar, İsrail liderlerinin boş hayallerine ulaşmak için umutsuzca tekrarlanan şovlarına başvurduklarını doğruluyor.