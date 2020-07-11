Suriyeli yetkili: Yaptırımlar İran'ı güçlü kıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Buseyna Şaban, Tahran ile Şam arasında imzalanan askeri anlaşmasını değerlendirdi.

"Tahran ile imzalanan askeri anlaşma Şam'ın ABD'nin Suriye'ye karşı ekonomik savaşına karşı koyma yollarından biridir” diyen Şaban, İran’a yönelik uygulanan yaptırımların Tahran’ı daha da güçlü kıldığını söyledi.

Şaban, ABD’nin bölgede Siyonist Rejim politikalarının yürütücüsü olduğunu belirterek, "Siyonistler Suriye'ye karşı savaşın en tehlikeli sonucunun İran'dan Irak, Suriye ve Lübnan'a kadar bir direniş ekseni oluştuğuna inanıyorlar." ifadelerinde bulundu.

İran ile Suriye, Şam'ın hava savunma sistemlerini güçlendirmesini öngören yeni bir askeri anlaşmaya imza atmıştı.