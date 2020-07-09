Tümgeneral Bakıri Şam’da Beşar Esad ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Şam’a giden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü.

Bu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Beşar Esad, İran ve Suriye arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarını olumlu karşıladığını belirterek, bu anlaşmaların iki ülkenin stratejik ilişkilerinin seviyesini gösterdiğini ifade etti.

Tümgeneral Bakıri de bu görüşmede İran ve Suriye’nin zor günlerde birbirinin yanında durduklarını kaydederek, Tahran-Şam ilişkilkerinin bütün alanlarda geliştirilmesinin her iki ülkenin menfaatlerini sağlayacağını söyledi.

İran ile Suriye dün 8 Temmuz’da, askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan anlaşmayı imzalandı.

Bu anlaşma, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Suriye Savunma Bakanı General Ali Abdüllah Eyub başkanlığındaki birkaç toplantı ve çalışma oturumunun ardından imzalandı.