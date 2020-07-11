Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" açıklaması

Sputnik'te yer alan habere göre, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya kararına ilişkin "Ayasofya'yı haklı kararlılığımız sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık" dedi.

Konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılmasına da değinen Erdoğan, "Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya' nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi bu kararlılığın sonucudur. Ayasofya'yı haklı kararlılığımız sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Haklı yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz" diye konuştu.