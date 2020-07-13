Almanya: Türkiye’nin üyelik müzakerelerine son verilmeli

Bild gazetesi'nin aktardığına göre, Almanya'da koalisyon ortaklarından Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) meclis grubundaki Avrupa politikaları sözcüsü Florian Hahn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı nedeniyle Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Florian Hahn, Türkiye'nin almış olduğu Ayasofya kararına politik bir yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, “Bundan gerekli sonucu çıkararıp cesaret göstererek, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerine son vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hahn, Türkiye'nin aldığı bu kararın ortak Avrupa kültürüne karşı bir provokasyon ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla yabancılaştığını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Timetürk