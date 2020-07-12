Trump, Koronavirüs salgınının başından beri ilk kez maske ile görüldü

T24'te yer alan habere göre, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından bu yana maske takmaya yönelik mesafeli açıklamlarıyla bilinen Donald Trump, dün ilk kez maske takarken görüntülendi. Trump, Walter Reed askeri hastanesinde yaralı askerler ve sağlık çalışanlarıyla görüşürken maske taktı.

Beyaz Saray'dan çıkarken açıklama yapan Trump, "Maske takmaya hiç karşı olmadım ama doğru zaman ve yer olduğunu düşünüyorum. Bence bir hastanedeysen ve özellikle çok sayıda insanla konuşacaksan maske takmak harika bir şey" dedi.

Trump daha önce maske takmayacağını söylemiş ABD Başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Joe Biden'la taktığı için dalga geçmişti. Öte yandan geçen hafta katıldığı bir programda "Ben maske tarafındayım" demiş ve kendine yakıştırdığını söylemişti.