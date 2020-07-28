Trump'tan protestoculara 'en az 10 yıl hapis' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen gösterilerde federal binaların hedef alınmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde federal mahkeme binasının göstericiler tarafından ateşe verildiğine işaret eden Trump, "Portland'daki federal mahkeme binasına ya da herhangi bir eyaletimiz ve şehrimizdeki herhangi bir federal binaya vandallık yapan ya da zarar veren anarşistler, provokatörler ya da protestocular, son dönemde onayladığımız Heykeller ve Anıtlar Kanunu çerçevesinde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa çerçevesinde bu kişilerin en az 10 yıl hapis ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Trump, "Bunu yapmayın" mesajını verdi.

Kaynak: Sputnik