  1. Azerbaycan
18 Tem 2020 15:34

"Azerbaycan ordusuna ait İHA" vuruldu iddiası

"Azerbaycan ordusuna ait İHA" vuruldu iddiası

Sözde Dağlık Karabağ yönetimi, bölgedeki hava savunma güçlerinin keşif uçuşu yapan Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracını vurduğunu iddia etti.

Sputnik'e göre, sözde Dağlık Karabağ'ın Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgedeki hava savunma güçlerinin keşif uçuşu yapan Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, “18 Temmuz tarihide saat yaklaşık 06:38’de (TSİ 05:38) savunma ordusuna ait hava savunma birlikleri temas hattının kuzeydoğu istikametinde keşif uçuşu gerçekleştiren karşı tarafa ait Orbiter-3 insansız hava aracını vurdu” denildi.

Açıklamada ayrıca sözde Dağlık Karabağ’a bağlı ordu birliklerinin temas hattındaki durumu kontrol etmeyi, hava ve kara sınırlarını korumayı sürdürdükleri belirtildi.

Erivan ve Bakü, Ermenistan-Azerbaycan sınırında geçen hafta sonu başlayan gerginlikle ilgili birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor.

News Code 1887876

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