Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran’ın batısındaki terör saldırısında iki kişi şehit düştü

İran Devrim Muhafıları Ordusu'ndan dün yapılan açıklamada, Kürdistan eyaletindeki Servabad kentine bir terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki kişinin şehit olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den Cask Limanı'nın önemine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün sabah saatlerinde Hürmüzgan eyaletinde katıldığı 20 projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada Umman Denizi kıyısındaki Cask Limanı’nın önemine dikkat çekti.

Ruhani, “Cask Limanı ihtiyaç duyulan malları ihraç etmede çok önemli bir role sahiptir. Bu liman yakında bir petrol ihracatı limanı haline gelerek her geçen gün daha iyi bir konuma sahip olacaktır” dedi.

Zarif'ten "İran-Çin Stratejik Ortaklık Anlaşması" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 25 yıllık anlaşma kapsamında Kiş gibi adaların Çin’e verilmesine dair yayınlanan sahte haberlere tepki gösterek, “Bu konular doğru değil. Ortaya çıkan konualarda birazcık bile gerçeklik yok. Biz İran topraklarından bir karışını bile Çin’e veya başka bir ülkeye vermedik ve vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 198 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 608'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 500 artarak, 267 bin 061'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 471'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 230 bin 608 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.