Erdoğan'dan Azerbyacan'a destek mesajı

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına dair açıklama yapan Erdoğan, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına da değinen Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Nahçıvan işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır." diye konuştu.