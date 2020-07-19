Azerbaycan-Ermenistan krizi Moskova'ya sıçradı!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar ve can kayıpları ile tırmanan gerginlik Moskova'ya da sıçradı. İki ülke diasporasının güçlü olduğu başkentte ticaret savaşı ve protestolar yaşanmaya başladı.

Moskova'nın, alanında en büyük olan gıda megamarketi Food City'nin Azeri sahipleri Ermeni ürünlere ambargo uygulamaya başlayınca gerinlik arttı.

Food City'nin Azerbaycan kökenli sahipleri God Nisanov ve Zarah İliyev, megamarkette Ermeni ürünlerinin satışını askıya aldı.

Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Kalujskaya Şose'deki Food City'nin 50 kamyon Ermeni ürününü bloke edip satışına izin vermediğini duyurdu.

Toganyan, “Rusya toprakları için Azeri kanunlarının çalıştığı yerler var, 100-150 kadar Ermeni ürünlerle dolu, Food City'e mal getiren TIR gümrüklerde bekliyor” dedi.

Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın görüşme talebini reddeden ve marketten çıkartan God Nisanov, medyanın sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: Timetürk