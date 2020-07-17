İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden "Azerbaycan" vurgusu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün Erdebil eyaletinin sınır kenti Parsabad'a ziyarette buluarak incelemelerde bulundu.

Musevi, burada yaptığı açıkalamda, İran-Azerbaycan ilişkilerine işaret ederek, Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak dini ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Musevi, "İran’ın tüm komşularıyla münasebetleri çok daha derin ve geniş kapsamlı ilişkilerin artmasına dayanmaktadır.” dedi.

Erdebil eyaletinin kuzey kesiminin kayda değer potansiyellere sahip olduğunu anlatan Musevi, “Bana göre Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak sanayi bölgeleri kurmakla birlikte Moğan bölgesi tarımsal ve ekonomik açıdan daha da gelişir" ifadesini kullandı.

İran’ın sanayi siteleri kurumu Başkan Yardımcısı Azizullah Kurbani, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır bölgesinde ortak sanayi sitesi anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu.