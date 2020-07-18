Türkmenistan: Covid-19 vakasına rastlanmayan tek ülkeyiz

Büyükelçilik çarşamba günü, DSÖ'den Catherine Smallwood'un öncülük ettiği 10 günlük Türkmenistan ziyaretinin sonuçlarını paylaştı.

DSÖ'nün 10 günlük görev süresi boyunca ülkedeki çeşitli tıbbi kurumları, giriş noktalarını, laboratuvarları ziyaret ettiği ve sağlık personeliyle bir araya gelerek epidemiyolojik gözetim alanındaki faaliyetler hakkın bilgi aldığı bildirildi.

Açıklamada, Smallwood'un Türkmenistan'ın DSÖ Avrupa bölgesinde hiçbir Covid-19 vakası bildirilmeyen tek ülke olduğunu belirttiği ifade edildi. Bununla birlikte Türkmenistan'da uygulanan koruyucu önlemlerin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, DSÖ Türkmenistan bürosu başkanı Paulina Karwowska, DSÖ ziyaretinin düzenlenmesine yardımcı olan Türkmenistan'a teşekkür ettiğini belirterek ülkenin küresel salgınla mücadelede gösterdiği çabayı vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un da DSÖ'ye ziyaret için teşekkür ettiği ve bilimsel diplomaside akut tehlikeli virüslerin ortaya çıkışı hakkında bilgi paylaşımı için iş birliği çağrısında bulundu.

Kaynak: Euronews