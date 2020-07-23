ABD nükleer anlaşma hakkında konuşabilecek konumda değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Sputnik’e verdiği mülakkatte, ABD’nin dış politikasını eleştirdi.

Zarif, ABD hükümetini “isyancı” ve “kanunları çiğneyen” bir hükümet olarak nitelendirdi.

ABD’nin uluslararası bankacılık sistemindeki etkisine atıfta bulunan Zarif, “ Uluslararası toplum ABD'nin dünya bankacılık sistemi üzerindeki hakimiyetini tanımanın gerekli olup olmadığını düşünüyor ve bu konuda bazı adımların atılmasına tanık olmaktayız” dedi.

Zarif, Suudi Arabistan’la ilişkiler hakkında, “Suudi Arabistan’la işbirliği yapmaya hazırız, ancak Suudi yetkililer ABD ile birlikte savaş başlatmayı hedefliyorlar” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarfi sözlerini şöyle sürdürüdü:

“ABD son aylarda Suudi Arabistan’ın çıkarları için savaş başlatmaya hazır olmadığını gösterdi. Bu nedenle Suudilerin İsrail ve ABD ile işbirliği yapmaya çalışmak yerine, bölgede her zaman onlarla birlikte olanlarla diyalog kurmaları daha iyidir.”

ABD’nin İran üzerinden silah yaptırımlarını uzatma çabalarına dikkati çeken Zarif, “Bilindiği üzere ABD müttefikleri de bu projeyi çok tehlikeli bularak kabul etmemiştir. Rusya 5 sayfalık bir mektupta kendi mevzisini bildirdi. ABD nükleer anlaşmadan çıkmakla anlaşmayı ihlal etti. Bu nedenle nükleer anlaşma hakkında konuşabilecek konumda değil. İran, Rusya ve Çin bu konuda yakın konumdadır” şeklinde konuştu.