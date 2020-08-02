Tahran'da İran-Rusya uzun vadeli iş birliği anlaşması ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ikili ilişkileri görüşme üzere Tahran’da bulunan Rusya Duma Meclisi Uluslararası Komite Başkanı Leonid Slutsky ile görüştü.

Parlamentolararası ilişkilerin stratejik ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Zarif, İran-Rusya uzun vadeli işbirliği anlaşmasının güncelleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rus yetkili de bu börüşmede, pandemi döneminde iki ülke arasındaki önemli konuları görüşmek üzere Tahran ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede nükleer anlaşma başta olmak üzere Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Son günlerde yaptığı Moskova ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanı Zarif, süresi Mart 2021'de sona erecek olan İran-Rusya arasındaki iş birliği anlaşmasının da gözden geçirilerek uzatılması konusunda mutabakata varıldığını aktarmıştı.