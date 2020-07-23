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23 Tem 2020 11:01

İran'daki son yangınların siber saldırı ile ilgisi yok

İran'daki son yangınların siber saldırı ile ilgisi yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, bazı hükümetlerin İran’a karşı sabotaj ve siber saldırılar yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin, “Son yangınların siber saldırıyla hiçbir alakası yoktur” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptğı açıklamalarda son günlerde İran'ın farklı bölgelerinde çıkan yangınların siber saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Musevi, “Ülkenin altyapısına günlük bazda binlerce siber saldırı yapılıyor ve bu yeni bir şey değil. Bu saldırıların çoğu savunma sistemlerimiz ve 'Siber Olaylara Müdahale Ekibi' tarafından herhangi bir etki olmaksızın püskürtülüyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son sabotajlar ve yangınların bu tür saldırılardan kaynaklanıp kaynaklanmamadığına ilişkin olarak “Son yangınların siber saldırıyla hiçbir ilgisi yoktur. Trump'ın talimatına geldiğimizde ise bundan sonra aksi kanıtlanmadıkça, İran'a yapılan herhangi bir siber saldırı için ABD hükümetinden şüphelenmemiz gayet normaldir” ifadelerinde buludu.

News Code 1887997

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