İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 221 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 074'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2621 artarak 284 bin 034'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3667'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 247 bin 230 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Huzistan, Mazenderan, Fars, Zencan, Gülistan, Kerman ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.