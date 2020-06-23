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23 Haz 2020 09:24

İranlı yetkili: Çin'in desteğini asla unutmayacağız

İranlı yetkili: Çin'in desteğini asla unutmayacağız

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, Pekin'in UAEA Yönetim Kurulu tarafından İran karşıtı kararın onaylanmasına karşı çıktığını belirterek, "Çin'in bu konudaki tutumunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'ın İran'ı desteklemesine ilişkin sözlerine değinerek, "Çin'in sergilediği kararlı tutumunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün yaptığı basın toplantısında, "ABD nükleer anlaşmadan çıktığı için BM Güvenlik Konseyi'nden tetik mekanizması ve yaptırımların geri getirmesini isteme hakkı yok" demişti.

Cao Licien ayrıca ABD'yi nükleer anlaşmaya dönmeye çağırmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı  (UAEA) Yönetim Kurulu, Cuma günü Fransa, İngiltere ve Almanya’dan oluşan Avrupa Troykası'nın sunduğu tasarıyı onaylayarak İran’ın UAEA ile daha fazla işbirliğinde bulunmasını istemişti.

News Code 1887312

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